شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. شبورة مائية على محافظة ينبع ومركز الرايس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد، من شبورة مائية (ضباب خفيف), على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3-5) كيلومترات.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ 1 فجراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 صباحاً. حالة الطقس سبق وكشف المركز حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة، وأشار بحسب موقعه الرسمي، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبين أنها تمتد على طول الطريق الساحلي الواصل لمنطقة جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.