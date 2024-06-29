بافارد يغلق الباب أمام الأندية السعودية

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ووفقا لما ذكره رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، فإن بافارد أغلق الباب تماما أمام انتقاله إلى مسابقة دوري روشن السعودي هذا الصيف.
وقد حضر اللاعب صاحب الـ28 عاما إلى إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي 2023 قادما من العملاق الألماني بايرن ميونيخ، مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى مليوني يورو حوافز إضافية، طبقا لتقارير صحفية متنوعة.
وقبل حضوره إلى «النيراتزوري»، أمضى بافارد 7 أعوام في ألمانيا، بواقع 3 مواسم مع شتوتغارت بين 2016 و2019، ثم 4 مواسم مع بايرن ميونخ بين عامي 2019 و2023.
ويمتاز بافارد، الذي توج مع البافاري بلقب دوي أبطال أوروبا عام 2020 علاوة على 4 ألقاب في الـ»بوندسليغا»، بقدرته على الإجادة في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وقد كان جزءا من تشكيلة فرنسا المتوجة بكأس العالم «روسيا 2018».
ويشارك بافارد حاليا مع المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، التي انطلقت في ألمانيا يوم 14 يونيو الحالي، علما أن اللاعب لديه في مسيرته الدولية 54 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
بنجامين بافارد مع إنتر ميلان:
- خاض 31 مباراة عبر كل المسابقات.
- قدم 3 تمريرات حاسمة.
- توج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإيطالي.
- ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2028.
- تبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو.
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