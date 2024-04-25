كنز في المطبخ.. 6 خضروات تحارب الالتهابات بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من الالتهابات في العديد من أجزاء الجسم، والتي تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وتوجد 6 خضروات غنية بخصائص مضادة للالتهابات، تساعد على تخفيف حدة الالتهاب وتحسين صحتك، وفقا لموقع "health".

السبانخ

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ والحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية مثل اللوتين والزياكسانثين.

اللفت

مصدر جيد لمركبات نباتية لها خصائص مضادة للالتهابات.

القرنبيط

من الخضروات الغنية بفيتامين E، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهابات.

الفلفل الملون

يحتوي الفلفل الملون على كميات عالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة ومستويات أقل من النشا، ما يقلل من حدة الألم.

الطماطم

محتواها العالي من مضاد الأكسدة "الليكوبين"، يجعلها تؤدي دورا مهما في تخفيف حدة الالتهابات لدى بعض الأشخاص، بالإضافة إلى، تعزيز صحة الكبد والقلب.

البنجر

غني بالألياف والفولات، ويحتوي على مركبات نباتية قوية تُسمى "البيتالين"، تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويسهم أيضا في الوقاية من السرطان وأمراض القلب، ما يجعله عنصرا مهما في أي نظام غذائي صحي.

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