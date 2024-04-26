الامارات | 4 قطع فنية تدعو إلى التأمل على شاطئ جميرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 110 طلاب من مؤسسات تعليمية مرموقة في برنامج شامل ضم 32 ورشة عمل على مدار خمسة أسابيع، بإشراف فنانة الاستدامة المقيمة في دبي، كريستين آيريس ويلسون، وغطّت هذه الجلسات مجموعة متنوّعة من الموضوعات، من بينها الاقتصاد الدائري، وتلوّث المياه، وإعادة تدوير البلاستيك، والموضة السريعة. واكتسب الطلبة مهارات عملية في إعادة تدوير المخلفات إلى منتجات أفضل، حيث استطاعوا إعادة استغلال 250 كيلوغراماً من المخلفات، بما في ذلك أغطية الزجاجات البلاستيكية، ومخلفات الأقمشة والألومنيوم، في ابتكار أربع قطع فنية تدعو إلى التفكير والتأمل.

وعرضت القطع الفنية الأربع التي ابتكرها الطلاب في «سيتي ووك»، و«ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس» في دبي، وحملت أسماء: «سدّ الفجوة» و«الأزياء البطيئة ورحلة لعبة متاهة الأسلاك الكهربائية» و«مقعد أصوات موج المحيط» و«قمر بدرية ونجومه»، حيث تتوّج هذه القطع مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي دشنتها شركة «ميريكس للاستثمار» على مدار ستة أشهر، لتحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز الوعي البيئي بين الشباب.