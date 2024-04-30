كيف تتخلص من التوتر والقلق في فترة الامتحانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب موعد الامتحانات، يزداد شعور العديد من طلاب المدارس والجامعات بالقلق والضغط النفسي، ما قد يؤثر سلبا على تركيزهم وصحتهم العامة.

وفي هذا الصدد، حذر الطبيب الروسي النفسي سيرغي ماريتونوف، من أن 20% من المراهقين في روسيا يعانون من أعراض اضطراب الشخصية الحدي (BPD) خلال فترة الامتحانات، بينما يعاني من هذه الأعراض 8% فقط من البالغين، وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية.

وتابع ماريتونوف أن الضغط العقلي والتوتر الناجمين عن التحضير للامتحانات قد يؤديان إلى ظهور أعراض اضطراب الشخصية الحدي، والتي تشمل التقلبات المزاجية، وفقدان التركيز، وصعوبة النوم، والشعور بالإرهاق.

مكملات غذائية:

أشار إلى أن أحدث الأبحاث الطبية أظهرت أن مكملات أوميجا 3، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة

تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية، وتقلل من أعراض القلق والتوتر خلال فترات الامتحانات.

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