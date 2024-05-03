"حظه قليل".. ما هو أكثر برج يعاني من أزمات مالية في شهر 5؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول شهر مايو، يتطلع الكثير لمعرفة ما يخبئه لهم الفلك من حظوظ، خاصة على الصعيد المالي.

وبينما يُبشر الفلك بعض الأبراج بوفرة وانفراجة مالية، إلا أنه يحذر برج واحد من مخاطر التعرض لأزمات وخسائر مالية خلال هذا الشهر.

وفقا لموقع "timesofindia"، يواجه مولود الأسد أزمات مالية ونفقات غير متوقعة، بالإضافة إلى، بعض المشكلات في العمل تؤثر على دخله، مثل تأخر الرواتب أو فقدان الوظيفة.

كما قد يتخذ بعض مواليده قرارات مالية خاطئة تؤدي إلى تفاقم أزماتهم المالية.

لذا، ينصح عليه بوضع ميزانية شهرية، والتدقيق بعناية في بنود أي اتفاقية قرض قبل الالتزام بها، وتجنب الاندفاع في قرارات مالية غير مدروسة، والنفقات غير الضرورية.

من الضروري أيضا يخطط مواليد الأسد لأموالهم بشكل دقيق، لتجنب الوقوع في الأزمات.