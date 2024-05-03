أغرب فاكهة في العالم.. تشبه جلد الثعبان وفوائدها مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تشتهر فاكهة جلد الثعبان بنكهتها الفريدة واحتوائها على فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف، وتزرع في اندونيسيا وجاوة وسومطرة وبالي والمناطق الأستوائية أخرى مثل تايلاند وماليزيا والفلبين.

ويتسم المظهر الخارجي لهذه الفاكهة بأنه مثل جلد الثعبان، ولهذا السبب يطلق عليها هذا الاسم، وتتميز أيضا بجلد باللون البني المحمر، وقد يطلق عليها أيضا "أغرب فاكهة في العالم أو جلد الثعبان"، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وتوجد أصناف مختلفة من فاكهة الثعبان ويتسم كل منهما بمذاق وملمس مختلف، وتتضمن الأنواع الأكثر شيوعا سالاك بالي، وسالاك بوندوه، وسالاك بالي ميراه.

وفاكهة جلد الثعبان لها لحم هش وعصير حلو المذاق ومنعش، ويوصف بأنه مزيج من نكهات التفاح والأناناس، ويمكن دمجها في السلطات أو الحلويات أو أثناء إعداد المربى، وبالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، تحتوي العديد من العناصر الغذائية وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.

صحة العينين

فاكهة الثعبان تسهم في تقوية البصر، لأنها غنية بالبيتا كاروتين المفيد لصحة العينين.

الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي

فاكهة الثعبان غنية بمادة التانين، والصابونين، والفلافونويد، وهي مواد تسهم في علاج الإسهال ومشكلات المعدة المزمنة.

تعزيز الذاكرة

بفضل احتوائها على مادة "البكتين" ونسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية وتعزيز الذاكرة.

صحة القلب والأوعية الدموية

بسبب احتوائها على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والمعادن فهي تحافظ على القلب والأوعية الدموية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يساعد محتواها من الفيتامينات والمعادن في الحفاظ على وظائف الجسم المناسبة، ومضادات الأكسدة على مكافحة تلف الخلايا والأنسجة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

فقدان الوزن

فاكهة الثعبان غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، لذا فهي تسهم فهي البقاء ممتلئا لفترة أطول وإمداد الجسم بالطاقة.

كيفية استخدامها فاكهة الثعبان

يمكن إضافتها إلى السلطات والعصائر والحلويات والحساء البارد والسندويتشات.

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