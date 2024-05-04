بقعة غير مرئية تتحول إلى المرحلة الرابعة من سرطان الجلد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - توجد بقعة صغيرة غير مرئية على الجلد قد تتسبب في الإصابة بسرطان الجلد القاتل، في غضون أسابيع قليلة، ويُظهر طبيب جلدية، خلال مقطع فيديو، التطور المُخيف لبقعة صغيرة من الميلانوما على مدى 6 أسابيع فقط.

ووفقا لمقطع الفيديو، هناك علامة مرئية تتحول إلى المرحلة الرابعة من سرطان الجلد القاتل على مدار عقد من الزمن، وفق "ديلي ميل".

وقام جراح الرأس والرقبة، الدكتور كريس تشانج، من فرجينيا، الاستشاري في عيادة Fauquier ENT، بإنشاء المقطع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحذير الناس من المراحل المبكرة من الميلانوما، أو سرطان الخلايا الصبغية.

وقال إنه سيكون من الصعب إنشاء نفس المقطع في الحياة الواقعية لأن الكثيرين في كثير من الأحيان لا يلاحظون تشكل سرطان الجلد لديهم إلا في مراحل متقدمة.

ويكشف الفيديو الافتراضي كيف تنمو البقعة الداكنة لتصبح ورما ميلانيني خبيث على مدى 10 سنوات.

تم إصدار المقطع قبل بدء فصل الصيف، حيث يوصي الأطباء باستخدام واقيات الشمس للحد من خطر الإصابة بالسرطان الذي يمكن أن ينجم عن أضرار أشعة الشمس

ويمكن لاكتشاف سرطان الميلانوما في وقت مبكر أن يحدث فرقا كبيرا في مدى قابلية علاجه، لذلك من المهم أن تقوم بفحص الشامات الجديدة أو المتغيرة من قبل الطبيب العام بمجرد ملاحظة ذلك.

ويمكن أن تظهر على الجلد علامات الإصابة بالسرطان قبل سنوات من تشخيص المرض، وتكون العلامة التحذيرية الأكثر شيوعا عبارة عن رقعة متغيرة اللون قد تظهر باللون البني أو الوردي أو الأصفر أو الأبيض.

وقد تشير أيضا البقعة المسطحة أو المرتفعة قليلا أو المنطقة الصلبة أو المظهر المتقشر للجلد إلى احتمال تطورها إلى سرطان.

وللتحقق من وجود سرطان الجلد، يقول الأطباء إنه يجب عليك استخدام قاعدة ABCDE التي تعكس الأعراض التالية:

- عدم التماثل (A): عندما يبدو الجانب الأيسر من الشامة داكنا وبارزا قليلا. بينما يبدو الجانب الأيمن بلون أفتح ومسطحا.

- تعرج الحواف (B): عندما يكون للورم الميلانيني حواف غير متساوية أو متعرجة.

- اللون (C): البقعة التي يكون لونها غير موحد أو يكون بها أكثر من لون يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان

- القطر (D): قد يشير وجود ورم كبير بالجلد إلى الإصابة بالسرطان.

- التطور (E): يجب مراقبة الشامات عن كثب لملاحظة أي تغييرات تحدث بمرور الوقت، من ظهور شامات جديدة إلى الشامات التي تنمو في الحجم أو يتغير لونها أو شكلها.

ويُظهر مقطع الفيديو رقعة صغيرة من الجلد تصبح داكنة تدريجيا، وتتقدم من المرحلة 0 إلى المرحلة 4 من سرطان الجلد على شكل شامة.

وفي البداية، تبدو رقعة الجلد مثل النمش، وبالكاد تكون مرئية على الجلد. ولم تتطور العلامة إلى المرحلة 0 من الميلانوما حتى السنة السادسة، حيث تأخذ رقعة الجلد لونا بنيا أرجوانيا فاتحا.

وفي المرحلة 0، تكون الخلايا السرطانية موجودة فقط في الطبقة العليا من الجلد - البشرة - ولم تنتشر إلى الطبقة السفلية.

وبحلول السنة السابعة، تصبح البقعة أكبر قليلا وأكثر قتامة، وتتطور إلى المرحلة الأولى من سرطان الميلانوما.

وفي هذه المرحلة، تميل الأورام الميلانينية إلى ألا يزيد سمكها عن 2 مم، وقد تظهر عليها علامات التقرح.

وفي المرحلة الثانية من المرض، يُظهر الفيديو بالفاصل الزمني أن الورم الميلانيني قد أصبح داكنا إلى حد كبير. ويكون له حدود غير مستوية وله لونان مختلفان.

وعادة ما تكون الأورام الميلانينية أكثر سمكا من المرحلة الأولى، ولكنها لا تنتشر أيضا إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وبحلول المرحلة الثالثة، سيكون السرطان قد انتشر إلى الأوعية الليمفاوية أو العقد الليمفاوية.

وأظهر مقطع الفيديو أن الشامة تصبح أكثر قتامة وأكثر سمكا في هذه المرحلة، مع حدود حمراء.

وبحلول السنة التاسعة، يتقدم الورم الميلانيني إلى المرحلة الرابعة، حيث تطور سطحه ليكتسب لونا أسود تقريبا.

وتعني المرحلة الرابعة من سرطان الميلانوما أنه قد انتشر إلى أعضاء أخرى، مثل الرئتين أو الكبد أو العظام أو الدماغ. وهذا ما يسمى سرطان الجلد النقيلي.