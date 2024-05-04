أسهل طرق تلميع أرضيات المنزل في دقائق.. «5 مكونات بسيطة ومش هتكلفك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على البيت خاليًا من الأتربة وتنظيف الأرضيات وتلميعها، من أكثر المهام التي تجد السيدات صعوبة في إتمامها، إذ يحاولن البحث عن طريقة للحفاظ على أرضية البيت خالية من الأوساخ خاصة إذا كان هناك أطفال بالمنزل، وهناك طريقة باستخدام مكونات بسيطة يمكن استخدامها بأمان دون أنّ تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بصحة أفراد الأسرة، ونستعرضها فيما يلي.

وأوضح موقع «flooringinc» البريطاني، أنه يمكن استخدام 5 مكونات فقط لتنظيف أرضيات المنزل والحفاظ عليها من الاتساخ، ومن بينها الخل الأبيض والصابون كالتالي:

مكونات منزلية لتنظيف أرضية البيوت

2 كوب ماء دافئ

1/2 كوب خل أبيض

ربع كوب من الكحول

1/8 ملعقة صغيرة من صابون الأطباق

5-10 قطرات من الزيت العطري أو عصير الليمون

تعمل هذه الوصفة التي تحتوي على الخل على التنظيف العميق؛ لأن الخل حمضي يساعد في إذابة الأوساخ المتراكمة، ومع ذلك، يمكن أن تشكل هذه الحموضة أيضًا خطرًا على الأرضية إذا كانت من الحجر الطبيعي، فلا ينبغي عليك استخدام منظف يحتوي على الخل في تلك الحالة فقط.

منظف الأرضيات الخشبية