طريقة عمل مقلوبة اللحم في خطوات سهلة.. «أشهر أكلات عيد القيامة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ما يقرب من 6 أسابيع قضاها المسيحيون في صيام وامتناع تام عن تناول اللحوم، ومع حلول عيد القيامة المجيد، يبدأون في تناول الأنواع المختلفة من البروتينات الحيوانية، لذا ترغب السيدات في معرفة أصناف الأطعمة التي يمكن إعدادها باللحوم أو الدجاج، وفيما يلي طريقة عمل مقلوبة اللحم بخطوات بسيطة.

ومقلوبة اللحم عبارة عن أرز وباذنجان وخبز ولحم مفروم مع الثوم والخل، وتعد من أشهر أكلات عيد القيامة المجيد، وفيما يلي طريقة عملها وفق الشيف الشربيني.

مقادير المقلوبة باللحمة

- المقادير

لحم بتلو.

باذنجان.

قرنبيط.

أرز.

بصل.

جزر.

كرفس.

مرقة.

حبهان.

فلفل ألوان.

قرفة خشب.

طماطم.

ملح وفلفل أسود.

زيت.

طريقة عمل المقلوبة باللحمة

قطعي البصل وشوحيه في الزيت على النار.

ضيفي الحبهان وقرفة.

ضيفي مكعب المرقة والقرنفل.

افرمي الجزر والكرفس.

ضيفي المكونات إلى البصل.

ضيفي الطماطم والقرفة.

ضعي الملح والفلفل مع التقليب المستمر.

ضيفي المرقة ثم اتركي الخليط حتى يغلي.

رصي القرنبيط والفلفل الألوان الشرائح.

رصي المكونات السابقة ثم ضيفي الأرز.

غطى الحلة واتركيها حتى يكتمل نضج المكونات.

اقلبيها وقدميها مع البقدونس.

طريقة أخرى لـ مقلوبة اللحم

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

كوب أرز بسمتي.

ثلاثة ملاعق كبيرة زيت ذرة.

كيلو لحم.

ملعقة صغيرة حبهان.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة ملح.

ملعقة قرفة.

بصل مفروم.

طماطم مقطعة شرائح.

باذنجان.

طريقة تحضير مقلوبة اللحم بالأرز البسمتي