دراسة: الاستماع للموسيقى يفيد أدمغة كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة نشرتها مجلة "Network Neuroscience" أن الاستماع للموسيقى يفيد أدمغة كبار السن.

وتتبع العلماء نشاط الدماغ لدى مجموعتين من المشاركين بمتوسط ​​عمري 19 و67 عاما، وذلك أثناء الاستماع إلى 24 مسارا موسيقيا مختلفا. بعض المقطوعات الموسيقية اختارها المشاركون بأنفسهم، وبعضها اقترحها العلماء، وبعضها تم تأليفها خصيصا للدراسة، بحسب جازيتا.

وفي حالة المشاركين الصغار، كانت استجابة الدماغ للموسيقى التي أحبوها بتنشيط نظام المكافأة. في المقابل في حالة المشاركين المسنين تم تنشيط المناطق نفسها عند الاستماع إلى أي موسيقى حتى تلك التي لا يحبونها أو لا يعرفونها.

يذكر أن نظام المكافأة هو منطقة خاصة من الدماغ تتولى مهمة تعزيز العادات والتحفيز.

يعتقد العلماء أن اكتشافهم قد يكون مفيدا لكبار السن المصابين بالخرف، وكذلك لأي شخص يعاني من مشاكل في التحفيز.

في السابق، وجد العلماء أن المكافآت تساعد كبار السن على تحقيق أهدافهم. وهذا يدحض جزئيا الفرضية القائلة بأن كبار السن يتحركون ببطء بسبب اضطراب في نظام المكافأة.