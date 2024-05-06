خطأ شائع في تحضير الفسيخ يهدد حياتك- طبيب تغذية يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، وتناول الفسيخ من العادات المرتبطة بالاحتفال بهذه المناسبة، إلا أن خطأ شائعا عند تحضير الفسيخ يُهدد حياة محبيه.

الفسيخ.. وجبة غنية بالعناصر الغذائية عند تناوله باعتدال

كشف الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية العلاجية، عبر استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومنى عبد الغني، عبر قناة "سي بي سي" أن الفسيخ وجبة صحية غنية بالعناصر الغذائية عند تناوله باعتدال، مع الإكثار من الخضروات الطازجة مثل البصل والليمون والجِرجير والخس، لما تُقدمه من فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم.

الطريقة الصحيحة لتحضير الفسيخ

أشار خبير التغذية العلاجية إلى ضرورة اتباع خطوات محددة لضمان تحضير الفسيخ بطريقة صحية وآمنة، يُنصح بغسل السمك جيدا للتخلص من أي شوائب أو بقايا، ثم نشر الفسيخ لمدة 10 ساعات كحد أقصى، مع الحرص على وضع الذيل في الأعلى والرأس للأسفل، وذلك لتصفية الدم بشكل كامل.

وبعد تصفيته، يُجفف جيدا للتخلص من أي رطوبة زائدة، ويُضاف 10% من وزن السمك من الملح الخشن مع الشطة، مع مراعاة حشو الخياشيم وفم السمكة جيدا بالمزيج، ويتم لف الفسيخ في الملح، ثم تغليفه بأكياس نايلون محكمة الإغلاق لضمان حفظه بشكل سليم.

خطأ قاتل عند تحضير الفسيخ

أكد على ضرورة تحضير الفسيخ في المنزل، وذلك تفاديا لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى حد الوفاة.

وأشار إلى أن العديد من أصحاب محال الفسيخ ينشرون الأسماك في الشمس لمدة يومين، وهذا أمر خاطئ، حيث يؤدي ذلك إلى نمو سريع للبكتيريا الضارة التي تفرز سموما قاتلة قد تسبب الوفاة.

نصائح لتناول الفسيخ بأمان

ونصح بشراء الفسيخ من أماكن موثوقة فقط، مع الإكثار من شرب الماء أو الشاي بعد تناوله، بالإضافة إلى، تجنب المشروبات الغازية بعد هذه الوجبة، حيث تتفاعل مع مكونات الفسيخ وتسبب عسر هضم ومشكلات في المعدة.

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