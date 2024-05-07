الامارات | "أعشق أحمد العوضي".. ياسمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل الانفصال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 مايو 2024

تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد مرور أشهر على ذلك الخبر المفاجئ.

وأكدت ياسمين عبدالعزيز أنها لا تحب طليقها أحمد العوضي بل تعشقه، رغم انفصالهما قبل عدة أشهر، في واقعة أثارت اهتماماً إعلامياً وجماهيرياً واسعاً.

وقالت ياسمين، في لقاء مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنها لم تعرف الحب إلا مع أحمد العوضي ، واصفة العوضي بأنه "أول حب" و"الحب الحقيقي" في حياتها.

ورداً على سؤال عن سبب الانفصال في ظل تلك المشاعر، أرجعت ياسمين الأمر إلى "إرادة ربنا" وقالت إنها قامت برحلة عمرة وصلّت الاستخارة وامتثلت في النهاية للمشيئة الإلهية ورضيت بها.

ونفت أن يكون سبب المشكلة خيانة العوضي لها، مؤكدة أنه لو كان الأمر كذلك لم تكن لتسكت على الأمر، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنها لن تستطيع الكشف عن ملابسات الطلاق أوالسبب الفعلي، لافتة إلى أنها تعرضت لأذى شديد من أناس حاقدين لا يريدون أن يرونها سعيدة ويعز عليهم أن يروا اثنين يعيشان في حب وسلام وهدوء.

وفيما يخص احتمالية العودة إليه مرة أخرى بعد الانفصال، أكدت ياسمين عبد العزيز أن الأمر متروك للأيام، وأكدت أنها تركت الأمر لله يختار لها ما يريد.