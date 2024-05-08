فاكهة تناولها لمدة 26 أسبوعا.. تأثيرها مذهل على دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فاكهة الأفوكادو تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والألياف، وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، ونشرت في مجلة Current Developments in Nutrition أن مرضى السمنة الذين تناولوا ثمرة أفوكادو يوميا لمدة 26 أسبوعا، تخلصوا من دهون البطن، بحسب ما ذكر موقع "health".

وقالت كريستينا بيترسن، مؤلفة الدراسة والأستاذة في علوم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، إن الأفوكادو إلى جانب فقدان الوزن يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة وإطالة​ العمر.

وقسّم الباحثون 1008 أشخاص بالغين يعانون من زيادة الدهون في منطقة البطن إلى مجموعتين، وطلب من إحدى المجموعات تناول ثمرة أفوكادو كاملة يوميا مع النظام الغذائي الطبيعي الذين يتبعونه.

وتناولت المجموعة الأخرى أقل من ثمرتين أفوكادو شهريا، وبعد 26 أسبوعا، وجد الباحثون تأثيرا إيجابيا لتناول الأفوكادو على دهون البطن والوزن وجودة النظام الغذائي.

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