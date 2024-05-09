خطوات سهلة لمساعدة طفلك على تخطي توتر الامتحانات.. امنعي الـ" فاست فود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

امتحانات آخر العام فترة صعبة يمر بها الطلاب وأولياء الأمور، حيث يشعرون بالضغط والتوتر خوفا من عدم تحقيق النتائج المرجوة.

وقالت الدكتورة إيمان عبد الله استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، إن من أجل مساعدة ابنك على تخطي هذه المرحلة بنجاح عليكي القيام بعدة خطوات مهمة.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أنه قبل الامتحانات يجب اتباع تلك الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

- خلق جو مناسب للدراسة: حيث يجب على الآباء توفير مكان هادئ ومريح للأولاد.

- الابتعاد عن شاشات الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز، وشاشات الهاتف المحمول وغيرها.

- توفير الإضاءة الجيدة وأدوات المذاكرة المريحة الإستخدام.

- وضع خطة مذكرة منظمة يتم من خلالها تقسم المواد الدراسة، منعا للشعور بالتراكم والملل.

- تشجيع الطفل على المذاكرة، وإعطاؤه بعض فترات الراحة حتى يستطيع استعاد قوة نشاطه مرة أخرى.

وأكدت ضرورة مساعدة الطفل في فهم الدروس الصعبة، التي يحتاج فيها لشرح إضافي.

الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة

ونصحت بتقديم وجبات صحية سليمة تساعد الطفل على التركيز والتذكر الجيد، وتجنب الأجهزة الجاهزة والسريعة.

النوم الجيد من 6 إلى 8 ساعات

واختتمت: "النوم الجيد وأخذ قسط كاف من النوم أهم ركن للحصول على تركيز أفضل أثناء المذاكرة وفي الامتحان".

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