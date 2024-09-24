حيلة فعالة تجنبك أضرار الجلوس لساعات طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية هي الحل الأمثل لمواجهة الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة، فقد كشفت الدراسة، التي شملت آلاف المشاركين، أن ممارسة تمارين رياضية معتدلة إلى قوية لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة يوميا تكفي لتقليل خطر الوفاة المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة.

وفقا لموقع "NDTV"، هذه الدراسة توصلت إلى أن 40 دقيقة من النشاط البدني بانتظام تكفي لموازنة 10 ساعات كاملة من الجلوس دون حركة.

"التمارين الرياضية كدواء يومي"

وصف فريق البحث من جامعة إنديانا التمارين الرياضية بأنها "دواء يومي لمحو أثر الجلوس الطويل".

وأوضح الباحثون أن الأفراد النشطين الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام لا يواجهون زيادة في خطر الوفاة حتى لو جلسوا لفترات طويلة، مقارنة بأولئك الذين يمارسون القليل من النشاط البدني ويجلسون لفترات قصيرة.

تتوافق نتائج هذه الدراسة مع التوصيات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشجع على ممارسة 150-300 دقيقة من النشاط البدني المتوسط أو 75-150 دقيقة من النشاط البدني القوي أسبوعيا.

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