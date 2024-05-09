4 علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الإصابة بمرض السكر المزمن تؤثر على العديد من أعضاء الجسم، وتؤدي إلى عجز الأجهزة عن القيام بوظائفها الحيوية بكفاءة، الأمر الذي يتسبب في ظهور العديد من الأعراض والعلامات التي تكون إشارة للإصابة بالسكري، ومنها بعض العلامات التي تظهر على الجلد.

تغيرات في لون الجلد

سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد، يقول لـ"الخليج 365"، إن وجود بقع بنية داكنة على الرقبة أو الإبطين أو الفخذين، قد تكون علامة على مقاومة الأنسولين، وهي حالة مرتبطة بمرض السكري.

احمرار الوجه كذلك قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم.

جفاف الجلد والحكة

جفاف الجلد علامة على الجفاف، وهو أحد مضاعفات مرض السكري، والحكة علامة على ارتفاع السكر في الدم أو مشكلات في الأعصاب ناتجة عن مرض السكري.

التئام الجروح البطيء

بطء التئام الجروح قد يكون علامة على مرض السكري، حيث يؤثر ارتفاع السكر في الدم على تدفق الدم إلى الجروح.

الثعابين الجلدية

هي بقع سميكة، صفراء أو بنية، تظهر على الذراعين والساقين والظهر، وقد تكون علامة على مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

أعراض أخرى لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري

ارتفاع ضغط الدم:

الصداع، وضيق التنفس، وألم في الصدر، والتعب، وطنين في الأذن.

مرض السكري:

العطش الشديد، وكثرة التبول، والجوع الشديد، وفقدان الوزن، وتنميل أو وخز في اليدين والقدمين.

من المهم أيضًا إجراء فحوصات طبية منتظمة لقياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذه الأمراض.

عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

يزداد خطر الإصابة بهذه الأمراض مع تقدم العمر.

السمنة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وجود تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

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