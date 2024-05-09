شاب يتصل بالشرطة في عيد ميلاده أكثر من مرة.. والسبب مفاجأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اتصل شاب أمريكي بالشرطة في عيد ميلاده أكثر من مرة، ليس للإبلاغ عن جريمة أو حادث، وإنما لطلب المساعدة في الاحتفال بعيد ميلاده

شعر الشاب الذي يُدعي "كريس" بالوحدة الشديدة في يومه المميز، ولم يكن لديه من يشاركه فرحته، فاتخذ قرارا غريبا بالاتصال بالشرطة لعلهم يُدخلون البهجة على قلبه، وفقا لموقعي "timesnownews"، و"whdh".

يُظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، اثنين من رجال الشرطة يتوجهان إلى منزل الشاب في شرق مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

فوجئ البالغ من العمر 25 عاما بوجودهما على عتبة منزله في عيد ميلاده، فسأله أحدهما: "تحتفل بعيد ميلادك؟"، أجاب: نعم، ليرد عليه الشرطي بابتسامة عريضة: "مرحبا، عيد ميلاد سعيد".

وفي المقطع يمكنك رؤية الضابطين وهم يشاركون فرحته، وغنيا له أغنية "عيد ميلاد سعيد".

ظن الضابطان في البداية أن المكالمة كانت مزحة، لكن بعد التأكد من أنها حقيقية وأن كريس يعاني من الوحدة في عيد ميلاده، قررا تحويل هذا اليوم إلى ذكرى لا تُنسى بالنسبة له.

لم يكتفيا بتلبية طلب الشاب الذي اتصل بهم للاحتفال بعيد ميلاده فحسب، بل حرصا على شراء تورتة عيد ميلاد مزينة بالشموع، ما أثار دهشة الشاب وسعادته الغامرة.

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