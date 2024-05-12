الامارات | مؤسس فرقة «بيتش بويز».. تحت وصاية القضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وُضِع مغني فرقة «بيتش بويز» المشارك في تأسيسها، براين ويلسون، الذي يعاني الخرف تحت وصاية القضاء الأميركي بناءً على طلب عائلته.

ويحتاج ويلسون (81 عاماً)، الذي برزت فرقته خلال ستينات القرن الماضي في كاليفورنيا إلى المساعدة في شؤونه الحياتية اليومية، منذ أن أظهر التشخيص إصابته بالخرف والإعلان عن ذلك العام الماضي.

وطلبت أسرته الوصاية عليه في يناير الماضي بعد وفاة زوجته ميليندا. ووافقت محكمة في لوس أنجلوس، الخميس الماضي، على هذا الطلب، إذ أكّدت أن الفنان يعاني «اضطراباً عصبياً إدراكياً كبيراً»، وأنه «غير قادر على الاعتناء بنفسه»، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وتسبّب تعاطي المغني المخدرات في مشكلات صحته النفسية بدأت تظهر في أواخر الستينات. ووصف زوجته ميليندا التي ارتبط بها في الثمانينات بأنها «المنقذة»، التي مكّنته من معاودة الانطلاق واستكمال إنجاز ألبومه «سمايل»، الذي يوصف بأنه «رائعة» موسيقية.