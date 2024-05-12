الامارات | عدسة فائزة في «فنون العالم دبي» تلاحق الهجن الأصيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتضمن معرض الهجن، للفنان البريطاني ديفيد ليرمان، الفائز بالمركز الأول للتصوير الفوتوغرافي، في معرض «فنون العالم دبي»، 35 صورة فوتوغرافية مميزة للهجن العربية الأصيلة في مختلف مراحل سباقات الهجن، التقطت في «ميدان السوان» للهجن برأس الخيمة.

وأكّد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، دور الفعاليات الفنية التشكيلية في رفع الذائقة الجمالية، ونشر الثقافة الفنية البصرية، وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في نشر الثقافة العامة، وتشجيع الناشئة على تذوق جماليات الفن التشكيلي.

وأشاد بنجاح مبادرات «ديزاين غاليري» الداعمة لنشر الثقافة البصرية والاحتفال بالمناسبات الدولية، وفي مقدمتها «السنة الدولية للأبليات 2024»، بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.

واطلع الشيخ سالم القاسمي، من رئيس «ديزاين غاليري» في رأس الخيمة، المهندس طارق إبراهيم السلمان، على جهود «الغاليري» وأهدافه في دعم الفن التشكيلي، وربط الفنانين بالجمهور من خلال استضافة أعمالهم في أجنحة «الغاليري» طوال أيام السنة، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع عشاق الفن التشكيلي.