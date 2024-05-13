الامارات | أفراح بن هويدن في الذيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سموّ الحاكم بمدينة كلباء، الحفل الذي أقامه كل من رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، وحمد معضد بن هويدن، وعبدالله بن هويدن، ومعضد سلطان بن هويدن، وحران محمد بن هويدن، وسالم راشد بن هويدن، بمناسبة زفاف أنجالهم سلطان وسعيد وعلي وسلطان وسعيد وعلي، إلى كريمات كل من محمد هادف بن هويدن، وسالم خليفة المحرمي، وهادف هادف سعيد بن هويدن، ومحمد معضد عبدالله بن هويدن، وهادف محمد معضد بن هويدن، وعبدالله راشد عبدالله بن هويدن.

كما حضر الحفل الذي أُقيم في صالة الأفراح بمدينة الذيد في إمارة الشارقة مساء أول من أمس، عدد من الشيوخ ورؤساء المجالس البلدية، وأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري، والمجالس البلدية، ومديري دوائر وهيئات حكومية، ولفيف من المدعوين.