لن تتخيل.. هذا ما يحدث للكبد عند تناول كبدة الدجاج - طبيب يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول كبدة الدجاج لمذاقها اللذيذ واحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، ولكن يتساءل البعض هل هناك تأثير مختلف على صحة الكبد.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، أن كبدة الدجاج تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، وبالتالي نظرًا لمذاقها اللذيذ يفرط معظم الأشخاص في تناولها، ما يجعل نسبة فيتامين أ مرتفعة في الجسم عن الحاجة الطبيعية.

وأوضح القيعي أن الكبد له دورًا أساسيًا في تخزين الفيتامينات وتحديدًا التي تذوب في الدهون، وغالبًا لا يتأثر الكبد بأضرار نتيجة الفيتامينات، إلا فيتامين أ، في حالة زيادة مستويات في الدم، وذلك لأن الكبد يحتفظ بالكميات الزائدة منه، مما يؤثر سلبًا عليه، كما يؤثر على إنزيم الـ ALT، الذي يتواجد في الكبد، ويعد إنزيم ناقل، وزيادته في الدم، ينذر بالإصابة بأمراض الكبد المزمنة.

وكشف اخصائي التغذية العلاجية، تأثير تناول كبدة الدجاج على صحة الجسم، وتشمل ما يلي:

1- تحارب فقر الدم، نظرًا لما تحتوي عليه من حمض الفوليك الذي يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما أنها غنية بالحديد.

2- تحتوي على عناصر مضادة للأكسدة وبالتالي تقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

3- تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، نظرًا لمحتواها من فيتامين ب.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للكبد عند تناول الخوخ.. مفاجأة

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند شرب الحلبة

إذ وجدت هذه العلامة على البطيخ لا تتناوله وتخلص منه على الفور

8 عادات يومية قد تؤذي كليتك.. لا تفرط في هذا الطعام

سرطان القناة الصفراوية يقتل نجم صراع العروش.. ما أعراضه وأسبابه؟