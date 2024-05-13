الامارات | طائرة تهبط بلا عجلات.. "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبطت طائرة خفيفة على متنها ثلاثة أشخاص بسلام دون عجلات اليوم، بعد أن حلقت حول مطار أسترالي لمدة ثلاث ساعات تقريبًا لحرق الوقود.

وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز "بيتشكرافت سوبر كينج إير"، كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.

وهبطت الطائرة على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا دون وقوع أي حادث، بحسب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان للشرطة إن الطائرة تعرضت "لمشاكل ميكانيكية"، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه قوله إن جهاز فتح عجلات الهبوط تعطل.

والطائرة مملوكة لشركة Eastern Air Services ومقرها بورت ماكواري.

وقال خبير سلامة الطيران رون بارتش، إن الطيار كان سيقرر العودة إلى نيوكاسل لأن المطار لديه موارد أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ مقارنة بما هو متاح في بورت ماكواري.

وأضاف: "لقد قام الطيار بالهبوط بشكل متقن ونجح في إنزال الجميع على الأرض بأمان، وهذه هي النتيجة الأكثر أهمية.. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير"، مشيرا إلى أنه "كان عليهم إيقاف تشغيل الوقود وإغلاق الكهرباء لتقليل احتمالية نشوب حريق عند القيام بالهبوط.

وقال مراقب الشرطة واين همفري إن المسعفين فحصوا الثلاثة في المطار ولم يلزم نقل أي منهم إلى المستشفى.

وقال الطيار شوت (53 عاما) إنه يمارس الطيران منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره ولم يكن لديه أدنى شك في أنه سيهبط بسلام بسلام دون عجلات بعد أن تعطل جهاز فتح عجلات الهبوط.

وقال شوت مبتسما لقناة ناين نيوز التلفزيونية في المطار: "لقد تم إلقاء كل شيء علينا: الطقس السيئ، هطول الأمطار، كان هناك حوالي 20 بجعًا في اتجاه الريح - كما تعلمون، مخاطر الطيور".

وأشاد الراكب مايكل رينولدز بأداء الطيار، حيث قال إنه قام بعمل رائع وهادئًا بنسبة 100% طوال الوقت.

وكانت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف من بين خدمات الطوارئ المتواجدة على أهبة الاستعداد.