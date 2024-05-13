أغرب من الخيال.. سيدة ترفع دعوى قضائية ضد والديها لسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ادعت امرأة من نيوجيرسي بالولايات المتحدة أنها رفعت دعوى قضائية ضد والديها لأنهما أنجباها دون موافقتها، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة إندبندنت .

وقالت مازحة: "لم يحاولوا الاتصال بي بأي حال من الأحوال قبل ولادتي لمعرفة ما إذا كنت أريد بالفعل أن أكون هنا"، ذكرت كاس ثيز، صانعة المحتوى على تيك توك، في سيرتها الذاتية أن حسابها " ساخر".

وأوضحت السيدة ثيز أيضًا في مقطع فيديو سبب إنجابها أطفالًا، على الرغم من أنها رفعت دعوى قضائية ضد والديها لأنهما أنجباها رغمًا عنها.

وذكرت صانعة المحتوى أنها منذ أن تبنت أطفالها، لم يكن لها أي دور في الحمل بهم دون موافقتهم، وقالت: "ليس خطأي أنهم هنا. إذا كنتِ حاملًا الآن، فعليك أن تذهبي، عليك أن تستأجري وسيطًا نفسيًا وتسألي عما إذا كانوا يريدون حقًا أن يكونوا هنا."

"لذا رفعت دعوى قضائية ضد والدي. لقد ساهموا في الحمل بي، وأمي التي ربتني، أنجبتني. ولهذا السبب رفعت دعوى قضائية ضدهم، لأنني لم أوافق على أن أكون هنا، مثل، أنا وقالت السيدة ثيز، بحسب صحيفة نيويورك بوست : "لم أكن أعلم أنه سيتعين علي أن أكبر وأحصل على وظيفة لإعالة نفسي".

وتابعت في المقطع: "وأنا فقط لم أوافق على ذلك. لم يحاولوا الاتصال بي بأي شكل من الأشكال قبل ولادتي لمعرفة ما إذا كنت أريد بالفعل أن أكون هنا، ولهذا السبب رفعت دعوى قضائية ضدهما"، وأضافت: "سيقاضونك لأنني أقوم بمهمتي في الحياة لتعليم الأطفال مقاضاة والديهم، حتى لا يضطروا إلى العمل".

وكشفت: "الأمر مختلف عندما تتبنى الأطفال لأنه ليس خطأي أنهم هنا. أنا فقط أحاول أن أكون شخصًا جيدًا وأساعدهم. هل تعرف ما أعنيه؟"

غير مدركين أن حساب السيدة ثيز كان ساخرًا، أعرب بعض المشاهدين عن ارتباكهم، وسأل أحدهم: "هل هذا حقيقي؟" تعليقات مثل "تحتاج إلى مساعدة" و"من فضلك أخبرني أنك تمزح" و"الآن يعلمون الأطفال مقاضاة والديهم من أجل المال حتى لا يضطروا إلى العمل؟" تم نشرها من قبل أشخاص آخرين.

وقال أحد المستخدمين: "أتمنى أن يقاضيني أطفالي. لأنني في المقابل سأقاضيهم مقابل كل الأموال التي اضطررت إلى دفعها على مر السنين. هههه، لقد رأيت كل شيء".

وكتب آخر: "حقيقة أن حسابك يقول "حساب ساخر" وأن الجميع يسألون عما إذا كنت تمزح أم لا".

وأضاف أحد المستخدمين: "أنا حامل وأخبرني طفلي أنه متحمس جدًا للخروج".

كتب أحد الأشخاص: "هاها، أنت مضحك، وتحب كمية الأشخاص المرتبكين في التعليقات".

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