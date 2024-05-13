هذا ما يحدث للكبد عند تناول شوربة المواسير.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شوربة المواسير من الأطباق الغنية بالفوائد الصحية، والفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، لكن كيف تؤثر على صحة الكبد؟

الدكتورة شيماء فكري،أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365" قالت إن شوربة المواسير تساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، خاصة من الكبد".

وتابعت بفضل احتوائها على كمية عالية من مضادات الأكسدة، لذا تُسهم في تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف خلايا الكبد.

بالإضافة إلى، تحسين وظائف الكبد وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها، وتعزيز إفراز العصارة الصفراوية،

التي تساعد على هضم الدهون.

فوائد أخرى لشوربة المواسير:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

إنقاص الوزن.

الوقاية من هشاشة العظام، وتخفيف آلام المفاصل.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب.

غنية بالماء، لذا يساعد استهلاكها في ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

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