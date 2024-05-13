المعازيم اتصدموا.. تصرف غير متوقع لفتاة في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، تحول حفل زفاف إلى مشهد من أفلام الرعب، عندما اقتحم ثعبان ضخم المكان، وسط صدمة وذهول المعازيم.

وفقا لصحيفة "nypost"، أثار ثعبان ضخم حالة من الذعر والفوضى في حفل زفاف أُقيم في إحدى قاعات ولاية أريزونا الأمريكية، حيث فوجئ الحاضرون بظهوره وسط الاحتفالات، ولكن في لحظة بطولية، تصرفت شقيقة العروس بتصرف صادم لإنقاذ الموقف.

ويُظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شجاعة شقيقة العروس التي تُدعي "إيريكا رودريجيز"، وهي تلتقط الأفعى الكبيرة من ذيلها، ثم حملتها بعيدا، بينما كان الضيوف يشاهدون ما يحصل في صدمة.

قالت إريكا: "فشل أحد العاملين في القاعة الإمساك بالثعبان، لكنني أمسكت بالثعبان من ذيله، لقد كنت قوية منذ صغري ومعتادة على التعامل مع مثل هذه الأشياء، لم أرغب في أن يُفسد هذا الثعبان حفل زفاف شقيقتي، لذلك تصرفت بسرعة ودون تردد".

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