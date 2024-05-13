قبل الإصابة.. 9 علامات مبكرة تكشف إصابتك بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبا لا يسبب سرطان القولون في بداية الإصابة أي أعراض، ولكن يوجد بعض العلامات التي تنذر بالإصابة بهذا المرض، نكشفها لكم وفقا لموقع "medicalnewstoday".

دم في البراز

تغير في حركات الأمعاء، مثل الإسهال، أو الإمساك.

آلام البطن، أو تشنج، أو انتفاخ

الغثيان

فقر الدم

النزيف المعوي

فقدان الشهية

التعب والضعف

فقدان الوزن غير المبرر

الأعراض عند الإناث:

قد تعاني الإناث من نفس الأعراض المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى إذا كانت النساء في فترة الدورة الشهرية يعانين من فقر الدم بسبب سرطان القولون، فقد يكون لديهن دورات شهرية غير منتظمة.

الأعراض عند الذكور:

تغيرات في عادات الأمعاء والتشنجات والانتفاخات وجود دم في البراز وفقدان الوزن غير المبرر والتعب وضيق التنفس.

الأسباب:

يحدث سرطان القولون عندما تنمو الخلايا وتنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وأيضا نتيجة التغيرات في الحمض النووي داخل الخلايا، ما يؤدي إلى سرطان القولون.

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