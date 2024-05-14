لماذا يجب تناول البيض فور طهيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية عبر صفحتها الشخصية بمنصة "x"، "تويتر" سابقا، إلى ضرورة تناول البيض فور طهيه، أو إعادة تسخينه إلى 74 درجة مئوية فقط في حال تم تبريده.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، يضمن ذلك سلامة المستهلكين، ومنع نمو البكتيريا الضارة التي تسبب التسمم الغذائي.

وقالت إن البيض من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم، خاصة بوجبة الإفطار، لكن يجب اتباع إرشادات محددة للاستفادة من فوائده الصحية.

طرق تحضير البيض الآمنة

طهي البيض حتى يتماسك البياض والصفار تماما.

طهي البيض بدرجة حرارة تتجاوز 70 درجة مئوية.

تناول البيض المسلوق أو المقلي فور طهيه.

إعادة تسخين البيض المبرد إلى 74 درجة مئوية فقط قبل التقديم.

مدة تخزين البيض المطهي

لا يجب ترك البيض بعد طهيه خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، أو لأكثر من ساعة واحدة عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 32 مئوية، لأن البكتيريا تنتشر بسرعة في درجة الحرارة ما بين 5 و60 مئوية وتسبب المرض.

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