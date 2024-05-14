تحذير من إعادة تسخين البيض بعد طهيه.. يسبب مشكلات خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إعادة تسخين البيض بعد طهيه وتخزينه، قد يؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية، بحسب ما ذكر موقع "health".

وحدد الموقع مجموعة من المشكلات التي يسببها إعادة تسخين البيض لتناوله مرة أخرى كالتالي:

تغيير في بنية البروتين

مشكلات الجهاز الهضمي.

إنتاج مركبات سامة مثل: كبريتيد الهيدروجين، الذي يعطي رائحة كريهة.

يصبح البيض مطاطيا وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الشهية وعدم الرغبة في تناوله.

إعادة تسخين البيض قد يؤدي إلى إنتاج بكتيريا السالمونيلا، ما يسبب الإصابة بالتسمم الغذائي.

الطريقة الصحيحة لتناول البيض

من الأفضل استهلاك البيض مباشرة بعد طبخه أو تخزينه بشكل صحيح في الثلاجة وتجنب إعادة تسخينه

فوائد البيض للصحة العامة

من جهتها، كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، أن البيض غني بالدهون الصحية مثل: أوميجا 3، ما يساعد على مقاومة الالتهابات.

يسهم في الوقاية من الأنيميا، وذلك بفضل احتوائه على الحديد.

إمداد الجسم بالطاقة.

تعزيز الصحة العامة، نظرا لأنه غني بالڤيتامينات والمعادن.

تقوية العضلات.

يحتوي على ڤيتامين ب12 الذي يسهم في حماية وظائف المخ.

تقوية الأعصاب.

تقوية المناعة، وذلك بفضل احتوائه على الزنك.

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