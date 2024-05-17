الجينز بأرجل واسعة يتربع على عرش الموضة هذا الصيف 

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يعود الجينز بأرجل واسعة بقوة هذا الصيف، ليصبح قطعة أساسية في خزانة كل امرأة مُواكبة للموضة.

تتميز هذه الصيحة بكونها مريحة وأنيقة في نفس الوقت، وتناسب مختلف أشكال الجسم ومناسبات الصيف المختلفة.

وأوضحت مجلة "وومان" النمساوية أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يمتاز بقصة ضيقة بعض الشيء عند الخصر والأرداف، بينما تتخذ قصة الأرجل شكل حرف A.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حاشية البنطال تأتي باتساع متنوع، ولكنه أكبر في كل الأحوال من اتساع أرجل الجينز بقصة Bootcut.

كيفية التنسيق

وعن كيفية التنسيق، أوضحت "وومان" أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يتناغم مع توب ذي قصة قصيرة، مثل التوب الكاشف للبطن (Crop Top)، حيث تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.

ومن المهم أيضاً بالنسبة للمرأة قصيرة القامة اختيار حذاء مناسب مثل حذاء ذي كعب عال ومقدمة مدببة، في حين ينبغي الابتعاد عن الأحذية المسطحة مثل الباليرينا واللوفر والحذاء الرياضي، نظراً لأنها تجعل المرأة القصيرة تبدو أقصر قامة.

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