طريقة عمل كبسة السمك.. أكلة سريعة تحضر في 15 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبسة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في الدول العربية؛ إذ تحرص العديد من العائلات على تحضيرها، نظرا لمذاقها اللذيذ؛ إذ يمكن تحضيرها بوصفة مختلفة، لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل كبسة السمك.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها طريقة عمل الكبسة بالسمك، على خطى الشيف شربيني، في برنامجه الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، وجاءت المقادير كالتالي:

أرز بسمتي

سمك فيليه

مرقة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

شبت

زعتر

روزماري

كمون

كزبرة ناشفة

كركم

بهارات سمك

ملح وفلفل

زيت

بابريكا

جنزبيل مبشور

فلفل حار

طماطم مبشورة

خطوات التحضير

في البداية نشوح البصل مع الثوم.

إضافة الكرات والكرفس والزعتر.

إضافة الأعشاب والبهارات والجنزبيل والطماطم والفلفل الحار.

نترك المكونات حتى تتجانس.

إضافة الأرز البسمتي والمرقة، ويترك حتى تمام النضج.

نتبل السمك بكل البهارات وعصير الليمون، ثم تضاف تعفيرة دقيق، ويقلى في الزيت.

يقدم السمك مع أرز الكبسة.

طريقة عمل الكبسة بالتونة

علبتان من التونة

4 أكواب من الأرز بسمتي

بصلتان كبيرتان

نصف كوب من صلصة الطماطم

نصف كوب من السمن

مكعب من المرقة

5 حبات من القرنفل

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة

عود من القرفة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح

ماء

مكسرات للتقديم

خطوات التحضير