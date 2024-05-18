هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي والقهوة بعد الأكل بساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحرص العديد من الأسر على دمج الشاي أو القهوة في روتين وجباتهم، معتقدين في كثير من الأحيان أنهما يساعدان على الهضم.

وبحسب تايمز ناو، حذر المجلس الهندي للأبحاث الطبية ( ICMR ) من استهلاك الشاي أو القهوة قبل أو بعد الوجبات، وتهدف هذه النصيحة الجديدة إلى معالجة المفاهيم الخاطئة وتسليط الضوء على المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه المشروبات الشعبية، لا سيما فيما يتعلق بامتصاص الحديد وفقر الدم.

ومع ذلك، فإن الإرشادات المحدثة تسلط الضوء على الآثار الضارة لاستهلاك هذه المشروبات في وقت الوجبات.

مخاطر تناول الشاي والقهوة مع الوجبات

يحتوي الشاي والقهوة على العفص الذي يمكن أن يتداخل مع امتصاص الحديد.

وبما أن الحديد ضروري لإنتاج الدم، فإن أي عائق في امتصاصه يمكن أن يؤدي إلى نقصه، ما يؤدي إلى فقر الدم. ولذلك، توصي الإرشادات بتجنب الشاي أو القهوة "لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل وبعد الوجبات" لضمان امتصاص الحديد الأمثل ومنع المضاعفات الصحية المحتملة.

علاوة على ذلك، تؤكد الإرشادات على أهمية تناول الشاي دون حليب، خاصة للأفراد الذين يستمتعون بالشاي الأخضر أو الأسود.

يحتوي الشاي على مركبات مثل الثيوبرومين والثيوفيلين، والتي تعمل على تعزيز الدورة الدموية وتوفر فوائد صحية محتملة مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وسرطان المعدة، يتم الحصول على هذه الفوائد بشكل أفضل عند تناول الشاي دون حليب وباعتدال.

ما الكمية الموصى بها؟

يحتوي كل من الشاي والقهوة على الكافيين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يؤدي إلى الاعتماد الفسيولوجي.

تنصح الإرشادات بالحد من تناول الكافيين لمنع الآثار الضارة، مع الحد اليومي الموصى به وهو 300 ملج.

بالإضافة إلى المخاوف بشأن امتصاص الحديد وتناول الكافيين، تتناول المبادئ التوجيهية أيضًا الفوائد والمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستهلاك الشاي والقهوة.

في حين أن الشاي دون حليب يقدم فوائد صحية مثل تعزيز الدورة الدموية، فإن تناول مستويات عالية من القهوة يرتبط بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

بشكل عام، تؤكد الإرشادات الغذائية المنقحة على أهمية التغذية المتوازنة وخيارات نمط الحياة الصحي.

وبالإضافة إلى التحذير من استهلاك الشاي أو القهوة مع الوجبات، تدعو المبادئ التوجيهية إلى اتباع نظام غذائي متنوع غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية.

ومن خلال اتباع هذه التوصيات، يمكن للأفراد إعطاء الأولوية لصحتهم أثناء الاستمتاع بمشروباتهم المفضلة.

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