قصة صادمة.. رجل يخطتف ابن جاره 28 عاما داخل منزله وهذا ما حدث ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهد المجتمع الجزائري قصة غريبة، تمثلت في اختطاف رجل يدعى بن عمران عمر من قبل جاره عندما كان صبيا بعمر 16 عاما.

الغريب أن الرجل كان على بعد أمتار بسيطة من منزل والديه، وعلى مدار 28 عاما ظل يتابع أهله وما يحدث في بلدته، من شرفة منزل الخاطف.

وانتشرت القصة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر ولاقت تفاعلا واسعا، بعد العثور على بن عمران بعد 28 عاما من اختطافه حيا وسط ذهول ودهشة سكان بلدية القديد، غرب ولاية الجلفة في الجزائر.

وظن أهل الرجل وسكان البلدية أنه فُقد وتوفي أو قُتل في ظروف غامضة عندما كان عمره 16 عاما عام 1996، لكن الشاب ظل سجينا قرابة 3 عقود، في منزل جاره، البالغ من العمر حاليا 61 عاما.

وتداول نشطاء مقطعا يوثق لحظة العثور على الضحية في حفرة تشبه القبر داخل حظيرة أغنام ببلدية القديد، بينما كان بن عمران في حالة صدمة.

وفتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجلفة تحقيقا، بعد تلقي مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد بلاغا بالعثور على الضحية في منزل "ب.ع عطية" وتوقيف مالك السكن والتحقيق معه، وتقديم الدعم النفسي والطبي للرجل الذي قضى فترة شبابه وسط أكوام عديدة من ربطات التبن.

وبحسب صحيفة الخبر الجزائرية، فإن الأم توفيت حسرة عليه، وقبل وفاتها شكت في أمر جارهم، بسبب الكلب الذي ظل شهرين أمام منزل الجار المختطف، ينبح، لكن الجيران لم يصدقوا أن ابنها على بعد أمتار قليلة.

بينما كان الشاب طوال تلك السنوات، يتابع عائلته وعلم بوفاة والدته، وكان يشاهد والده وهو يخرج للصلاة وهو مربوط خلف النافذة، لا يستطيع البكاء أو الصراخ أو الكلام، وحين يحاول الخروج لا يقدر على تجاوز مساحة معينة من السكن، وإذا حاول أن ينادي لا يستطيع.

ولم يشك أحد في الجار، الموظف الذي كان يعيش وحيدا طوال هذه السنوات دون زواج، على الرغم من أن الأم التي فارقت الحياة قبل سنوات، كانت تشير إلى المنزل القابع فيه ابنها، وهو على بعد 60 مترا من منزلها.

ولا يزال التحقيق جاريا حول أسباب ما حدث، للوقوف على حيثيات الجريمة والأسباب الحقيقية التي دفعت الجار لخطف ابن جاره طوال هذه السنوات.

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