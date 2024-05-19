الامارات | ما بعد كوفيد.. ولاية أميركية تمنع ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صوّت مجلس شيوخ ولاية كارولينا الشمالية على أساس حزبي، الأربعاء الماضي، على منع أي شخص من ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة لأسباب صحية، بعد نقاش شديد حول حكمة الاقتراح من عدمها.

وقال المؤيدون الجمهوريون للحظر إنه سيساعد الشرطة في قمع المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة قائلين إن المتظاهرين يسيئون استخدام معايير عصر جائحة «كوفيد-19» لارتداء أقنعة تخفي هوياتهم.

وصرح النائب الجمهوري باك نيوتن، راعي مشروع القانون: «لقد حان الوقت لإبطاء الجنون على الأقل، إن لم يكن إيقافه حرفياً».

وبالطبع واجه الاقتراح معارضة قوية من المشرعين الديمقراطيين، ونشطاء المجتمع، والمدافعين عن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، والذين يشعرون بالقلق إزاء عواقب الاقتراح.

وسيمنع مشروع قانون مجلس النواب رقم 237 الجميع، وليس المتظاهرين فقط، من ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة لأسباب طبية إذا أصبح قانوناً، وتم تمريره بأغلبية 30 صوتاً مقابل 15، مع تأييد كل الجمهوريين ومعارضة كل الديمقراطيين.

ووجد مشرعون ديمقراطيون أن هناك دافعاً آخر وراء التغييرات، إذ نقلت محطة WRAL عن السيناتور الديمقراطية ناتاشا ماركوس قولها: «هل حقاً تجدون مرضى العلاج الكيميائي الملثمين يهددونكم إلى هذا الحد؟ هل هناك شيء فيهم يجعلكم غاضبين حقاً؟، أم أن هذه على الأرجح رغبة في تسجيل بعض النقاط السياسية مع الحشد المناهض للأقنعة خلال عام الانتخابات، على حساب الضعفاء؟».