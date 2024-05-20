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تحذير من تجاوز كمية الملح القصوى يوميا.. هذا ما يحدث لجسمك

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محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت منظمة الصحة العالمية إن كمية الملح اليومية القصوى تبلغ 5 جرامات، ما يعادل ملعقة شاي تقريباً.

ارتفاع ضغط الدم

وحذرت المنظمة من أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يُعد عامل خطورة رئيسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، موضحة أن ضغط الدم يعد مرتفعاً، إذا كانت قيمة القياس تبلغ 140/90 مليمتر زئبق.

وينبغي إلقاء نظرة فاحصة على المنتجات عند شرائها، نظراً لأن الملح يختبئ أيضاً في الأطعمة الجاهزة، مثل النقانق والبيتزا المجمدة والمخبوزات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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