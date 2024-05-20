كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على الكلى والكبد؟.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول مادة دهنية ضرورية للجسم، تؤدي دورا مهما في العديد من الوظائف الحيوية، مثل إنتاج بعض الهرومونات وبناء أغشية الخلايا، ولكن، عندما ترتفع مستوياته عن المعدل الطبيعي، يصبح عدوا خطيرا يهدد صحة الكبد والكلى، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية، وفقا لموقعي "the health"، و"healthcentral".

- تأثير ارتفاع الكوليسترول على صحة الكلى

يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى تراكم الرواسب الدهنية في الأوردة الدموية التي تغذي الكليتين، ما يُعيق تدفق الدم ويقلل من قدرتها على العمل بشكل سليم.

كما يؤدي تراكم الكوليسترول في شرايين الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم بداخلها، ما يسبب تلفا تدريجيا في أنسجة الكلى ويحد من قدرتها على تصفية الفضلات من الدم.

علامات أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح:

التعب الشديد.

الغثيان.

الارتباك.

صعوبة التركيز.

تورم حول اليدين أو الكاحلين أو الوجه.

كثرة التبول.

تشنجات عضلية.

الجفاف.

حكة في الجلد

- تأثير ارتفاع الكوليسترول على صحة الكبد

يؤدي الكبد دورا رئيسيا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم، حيث يعمل على تصنيع الأحماض الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون وامتصاصها.

ولكن، عندما ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم، تُجبر الكبد على العمل بجهد إضافي لمعالجته.

ويزداد الأمر سوءا عندما يمر الكثير من الكوليسترول عبر الكبد، ما يُؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، ويصبح خطر الإصابة بأمراض الكبد محتملا.

يُزيد تراكم الدهون في الكبد خطر الإصابة بالتهاب الكبد، وهو مرض يسبب تلفا في خلايا الكبد.

وإذا تُرك دون علاج، يتطور إلى مرض الكبد المزمن، ما يؤدي إلى فشل الكبد، وهو حالة خطيرة تهدد حياة المريض.

أعراض ارتفاع الكوليسترول:

الغثيان.

خدر وتنميل الساقين.

كلام غير واضح.

التعب الشديد.

ألم في الصدر.

ضيق في التنفس.

تنميل أو برودة في الأطراف.

ضغط دم مرتفع.

كيفية خفض مستويات الكوليسترول الضار؟

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفاكهة.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من اللحوم الحمراء والمُصنعة.

استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية من الدهون، بدلا من منتجات الحليب كامل الدسم.

تجنب الأطعمة المقلية.

طهي الطعام باستخدام الزيوت الصحية مثل الزيت النباتي.

تناول الكثير من الحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والمكسرات.

الامتناع من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالصوديوم أو السكر .

الحد من استهلاك الكحول.

اقرأ أيضا:

لعشاق القهوة باللبن - احذر هذه الكارثة.. هذا ما يحدث لجسمك

كيف يؤثر تناول الكبدة والسجق من عربة الشارع على صحة الكلى والكبد؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجبنة مع البطيخ.. 5 تأثيرات غير متوقعة

تمنع الجلطات وارتفاع الكوليسترول.. أطعمة تحمي القلب والدماغ

هذا ما يحدث للمخ عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. مفأجاة