5 فئات ممنوعة من تناول البطيخ..هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع درجة الحرارة يلجأ معظم الأشخاص إلى تخفيف حدة الرطوبة من خلال تناول بعض الفواكه الصيفية ويعد من أبرزها البطيخ.

وبالرغم من طعمه اللذيذ وفوائده الصحية إلا أن يوجد بعض الفئات الممنوعة من تناوله لأسباب صحية خطيرة، بحسب ما ذكر موقعي "ndtv" و"healthline".

مرضى السكري

يحتوي البطيخ على سكريات طبيعية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، لذا يجب على مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين توخي الحذر.

الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الجهاز الهضمي:

الإكثار من تناول البطيخ قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلم البطن ومشكلات الجهاز الهضمي، وذلك بسبب إحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف.

مرضى الحساسية

في بعض الأحيان قد يؤدي تناول البطيخ ردود فعل تحسسية وتتمثل أعراضها في الحكة وصعوبة التنفس والحساسية المفرطة.

المصابين بالتهاب الكبد

يجب على المصابين بالتهاب الكبد تجنب تناول كميات كبيرة من البطيخ، وذلك لأن محتواه العالي من اللايكوبين قد يسبب تدهور التهاب الكبد.

مرضى القلب والأوعية الدموية

البطيخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد للجسم، ولكن تناوله بكثرة قد يضر القلب، لذا يجب على مرضى القلب والأوعية الدموية الحد من تناوله بإفراط.

اقرأ أيضا:

لعشاق القهوة باللبن - احذر هذه الكارثة.. هذا ما يحدث لجسمك

كيف يؤثر تناول الكبدة والسجق من عربة الشارع على صحة الكلى والكبد؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجبنة مع البطيخ.. 5 تأثيرات غير متوقعة

تمنع الجلطات وارتفاع الكوليسترول.. أطعمة تحمي القلب والدماغ

هذا ما يحدث للمخ عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. مفأجاة