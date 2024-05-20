يعالج فقر الدم وارتفاع الكوليسترول.. طعام يقي من السرطان وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الزبيب الأسود يعتبر من الفاكهة المجففة اللذيذة، التي تحتوي على قنبلة من الفيتامينات والمعادن الكثيرة، وله فوائد صحية لا حصر لها، كما أنه غني بمركبات البوليفينول، ومضادات الأكسدة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الزبيب من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية والمعادن مثل الحديد والكالسيوم، يحسن من صحة فقر الدم، كما أنه يعزز المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة.

وأضافت أنه مصدر جيد للحديد وهو عنصر أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يلعب دور هام في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، كما يحافظ على صحة العظام من الضعف والهشاشة، لأنه مصدر غني بالكالسيوم.

وأكدت على أن الزبيب الأسود، يساعد على خفض الكوليسترول الضار، ويرفع النافع منه، وبالتالي يحسن من صحة القلب، كما أنه متوفر في جميع المحلات وبأسعار مناسبة يمكن للجميع شرائه وتناوله بشكل يومي لكي نحسن من صحة الجسم

وقدمت عدة فوائد أخرى للزبيب الأسود تشمل ما يلي:

- يعالج الإمساك.

- يحسن من صحة القلب.

- يساعد على ضبط الكوليسترول.

- يقي أمراض الدم.

- يحفز المناعة.

- يساعد على تنظيم الهضم.

- يعالج الأنيميا.

- الوقاية من السرطان.

- يحسن من عملية الهضم.

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