فيديو مؤثر.. طفل يستقبل شقيقته بطريقة غير متوقعة وهذا ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر فيديو اتسم باللطافة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ وثق لحظة استقبال طفل لشقيقته بطريقة غير متوقعة.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على منصة "إكس"، العلاقة الاستثنائية بين الطفل وشقيقته وكيف استقبلها بلهفة وفرح عند عودتها إلى المنزل وكأنها والدته.

طريقة استقبال الطفل لشقيقته التي عادت من المدرسة كانت لطيفة للغاية، وكذلك تعامل الأخت معه -ولعبها دور الأم- رغم صغر سنها، وهو ما خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حساب يدعى "اطمئنان" على الفيديو: "الأخت هي أم مصغرة يا حلوها بس هي بعد رجعت من مدرستها تعبانة وهو نشب لها".

بينما أضاف حساب باسم دلال: "أنا بنتي الصغيرة اذا جت اختها من المدرسة تفرح وتحضنها هذا حب وتآلف بين أفراد الاسرة".

فيما أشار حساب باسم الروضة الجنوبية: "شكلهم يلعبون مع بعض ومتعلق فيها وهي تحبه وتهتم فيه ربنا يحفظهم ويبارك فيهم".

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