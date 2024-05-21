تعاني فقر الدم؟.. إليك الطريقة المثالية لتناول مكملات الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من فقر الدم، المعروف أيضا باسم "الأنيميا"، والذي يسبب الإرهاق وضيق التنفس، وذلك بسبب انخفاض معدلات الحديد في الجسم.

وأوضحت الدكتورة الأمريكية تريشا باسريشا، أستاذة الطب في جامعة هارفارد أن أسباب نقص الحديد في الجسم، تشمل:

الحمل:

تتضاعف احتياجات الجسم للحديد خلال الحمل لدعم نمو الأم والجنين، مما قد يُعرض الحوامل لنقص الحديد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

فقدان الدم:

يؤدي فقدان الدم بكثرة، سواء من خلال الدورة الشهرية الغزيرة أو النزيف الهضمي، إلى انخفاض مستويات الحديد في الجسم.

صعوبة امتصاص الحديد:

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في امتصاص الحديد من الأمعاء، وذلك لأسباب مثل جراحة ما بعد البدانة، والاضطرابات الهضمية، ومرض الأمعاء الالتهابي، والتهاب المعدة الذي يزداد شيوعًا مع تقدم العمر.

النظام الغذائي:

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا فقيرًا بالحديد أكثر عرضة لنقص الحديد، خاصةً النباتيين الذين لا يتناولون اللحوم أو الأسماك.

متى يجب تناول مكملات الحديد؟

تنصح الدكتورة بالذهاب للطبيب المختص فورا في حال ظهور أعراض انخفاض مستويات الحديد، لكنها تُحذر من تناول مكملات الحديد كل يوم دون استشارة طبية.

نصائح لتناول مكملات الحديد بفعالية:

يفضل تناول مكملات الحديد على معدة فارغة قبل ساعة من وجبة الطعام أو بعد ساعتين من تناولها، لتعظيم امتصاص الحديد.

يُنصح بشرب كوب من عصير البرتقال أو غيره من المشروبات الغنية بفيتامين C مع تناول المكملات، حيث يُعزز فيتامين سي امتصاص الحديد.

تجنب الحليب والقهوة ومضادات الحموضة، مع مكملات الحديد، حيث يُقلل الكالسيوم الموجود فيهما من امتصاص الحديد.

استشارة الطبيب المختص بشأن تناول أدوية الإمساك أو مضادات الحموضة مع مكملات الحديد.

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