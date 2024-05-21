دون أدوية.. 11 عادة صباحية تحميك من قاتل صامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يجب الاهتمام دائما بمستويات الكوليسترول في الدم، لأن ارتفاعه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وتوجد عدة طرق يمكن من خلالها السيطرة على مستويات الكوليسترول، وفق ما ذكر موقع "health".

تناول الماء الدافئ والليمون

تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون على الريق قد يسهم في إنتاج الصفراء، ما يؤدي إلى التخلص من ارتفاع الكوليسترول، وذلك بفضل احتواء الليمون على فيتامين سي.

تناول وجبة إفطار صحية

تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة أول شيء في اليوم قد يساعد على خفض الكوليسترول الضار.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

يحتوي هذا النوع من الأطعمة على دهون غير صحية وصوديوم ونسبة عالية من الكوليسترول، لذا يجب الحد من تناولها.

شرب كوب من عصير البرتقال

تناوله على الريق قد يسهم في خفض الكوليسترول الضار، وذلك نظرا لاحتوائه على مركب الفلافونويدات.

التمارين الصباحية

يسهم المشي في الصباح لمدة 30 دقيقة على الأقل في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

شرب كوب من الشاي الأخضر

لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة "الكاتيكين"، ما يخفض مستويات الكوليسترول الضار.

إضافة بذور الكتان إلى الإفطار

تحتوي على الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعد على خفض الإصابة بهذا القاتل الصامت.

التأمل الصباحي

يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر، وبالتالي خفض مستويات الكوليسترول الضار.

اللوز

يسهم في رفع مستويات الكوليسترول الحميد وخفض الضار، وذلك بفضل محتواه على الدهون الأحادية غير المشبعة.

الطبخ بزيت الزيتون

يحسن مستويات الكوليسترول الضار، لأنه يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة.

الجوز

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب، بفضل احتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية.