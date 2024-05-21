الامارات | مأساة عبّارة جديدة في مصر.. وفاة 6 سيدات في حادث انزلاق مركبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت ست نساء مصريات مصرعهن البوم الثلاثاء، بعد انزلاق مركبة كانت تحمل نحو 24 شخصا من فوق عبارة في نهر النيل خارج القاهرة.

الحادث الذي وقع في بلدة منشأة القناطر في محافظة الجيزة أسفر أيضا عن إصابة 9 ركاب آخرين، وفق بيان وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن ستة مصابين عولجوا في موقع الحادث بينما نقل ثلاثة إلى مستشفيات. ولم تسهب في وصف إصاباتهم.

وقال محافظ الجيزة، أحمد راشد، إن حافلة صغيرة انتشلت من النيل، ومازالت جهود الإنقاذ جارية حتى اليوم الثلاثاء. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وفقا لصحيفة الأخبار الرسمية اليومية، كان حوالي 24 راكبا، أغلبهم من النساء، على متن الحافلة متجهات إلى عملهن عندما وقع الحادث.