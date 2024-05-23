هذه الأطعمة تهدد صحة طفلك.. إنذار للمستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة إسبانية حديثة العلاقة بين تناول الأطفال الأطعمة فائقة المعالجة، وخطر الإصابة بارتفاع في مستويات السكر في الدم، وزيادة الوزن، وارتفاع مستويات الكولسترول، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.



وأجريت الدراسة في جامعة Rovira i Virgili، بمشاركة 1500 طفل من الجنسين، في مناطق قرطبة وفالنسيا وبرشلونة وسرقسطة، أعمارهم بين 3 و6 سنوات، لمعرفة تأثير هذه الأطعمة في عمر مبكر.



و أظهرت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة حصلوا على درجات أعلى في مؤشرات مثل: الوزن، ومحيط الخصر، ومؤشر كتلة الدهون، ومستويات السكر في الدم.



كما كانت لديهم أيضاً مستويات أقل من الكوليسترول الجيد في الدم.

وقال الباحثون: "ينبغي فهم هذه النتائج على أنها إنذار مبكر لما قد يحدث في المستقبل".



وأشاروا إلى أنه "من الضروري إدراك أهمية عادات الأكل المبكرة وآثارها المستقبلية على صحة القلب والأوعية الدموية".



وأوصت النتائج باستبدال هذه الأطعمة بخيارات صحية، مثل المنتجات غير المعالجة، أو ذات الحد الأدنى من المعالجة.

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