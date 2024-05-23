قد تحميك من السرطان.. لن تتوقع فوائد رغوة الشاي "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - يلجأ كثيرون إلى التخلص من الرغوة التي تظهر عند تقليب كوب الشاي رغم أنها مفيدة.

وبحسب استشاري التغذية الدكتور مجدي نزيه، فإن رغوة الشاي قد تحميك من الأورام السرطانية.

وأضاف خبير التغذية خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر شاشة CBC، أن الرغوة التي لا يفضلها معظم الناس مفيدة جدا.

وكشف نزيه: "الرغوة تعتبر "بوليفينول" أو مضاد أورام، ومن أكفأ مضادات الأورام السرطانية، وكثير من الناس لا يعرفون ذلك، والأفضل شربها مع الشاي، وببقى عايز ألمها من كل الكوبايات وأشربها".

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