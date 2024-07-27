حدث ليلًا| مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من معبر رفح.. ورفع توصيات الحوار الوطني إلى الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الجمعة، على النحو التالي:

مصر تبلغ المشاركين في اجتماع روما بتمسكها بالانسحاب الكامل من معبر رفح

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر أكدت لكافة الأطراف المشاركة في اجتماع روما، تمسكها بضرورة الوصول لصيغة تقضي بضمان حرية حركة المواطنين بغزة والانسحاب الكامل من منفذ رفح حسبما نقلت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

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عباس شراقي: السد العالي من بين أفضل 10 مشاريع في القرن العشرين على مستوى العالم

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السد العالي هو من أعظم المشاريع التي تم تنفيذها ويُعتبر من بين أفضل 10 مشاريع في القرن العشرين على مستوى العالم، حيث خدم البشرية بشكل شامل.

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انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدًا السبت على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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5 نقاط في 12 ساعة.. ما الذي انتهى إليه "الحبس الاحتياطي" في الحوار الوطني؟

انتهى الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:

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حريق العتبة.. انهيار العقار بالكامل بسبب المياه

تسببت المياه المستخدمة في عملية السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن ملابس بعقار مواجهة لجراج العتبة، الجمعة، في انهيار العقار.

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