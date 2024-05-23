في هذه الحالة.. تشنج العضلات علامة على ورم في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يعاني البعض من التشنجات العضلية، ويمكن أن تحدث نتيجة الاستجابة لدرجات الحرارة المرتفعة، أو عدم شرب كمية كافية من الماء، وفي بعض الحالات، يمكن أن تشير إلى وجود ورم في المخ، وتكون على هيئة ارتعاش أو رجفان عضلي أو نوبات.

أنواع النوبات المرتبطة بأورام المخ

نوبات الرمع العضلي تسبب تشنجا عضليا واحدا أو أكثر، ومن ناحية أخرى، قد يفقد المصاب الوعي قبل أن يبدأ تقلصات العضلات، وفقا لموقع "healthdigest".

وقد تسبب النوبات الجزئية المعقدة أيضا فقدان الوعي وارتعاش لا إرادي متكرر.

والنوبات المرتبطة بورم الدماغ قد تحدث في طرف واحد أو جميع أنحاء الجسم.

وفي دراسة أجريت عام 2008 ونشرت في حوليات الأكاديمية الهندية لعلم الأعصاب، عانى رجل ثلاثيني من تشنجات عضلية، أو كما يطلق عليها طبيا اسم المثنية في الكاحل والركبة والفخذ.

ولاحظ الباحثون أن هذه الأنواع من التشنجات العضلية تكون مرتبطة بنمو غير طبيعي للأنسجة في العمود الفقري، وتم تشخيص إصابة المريض بعد ذلك بورم في المخ.

وقد يحدث ارتعاش العضلات المرتبط بورم الدماغ بشكل أقل، بالإضافة إلى أن ارتعاش العين يمكن أن يشير أيضا إلى ورم في المخ، خاصة تلك الموجودة في جذع الدماغ، أو الفص الصدغي، أو الفص القذالي.

والتشنجات العضلية بشكل عام علامة مبكرة على وجود ورم في المخ، وقد تشمل العلامات التحذيرية الأخرى: الصداع أو الوخز أو التنميل في الأطراف والغثيان والقيء وصعوبة المشي أو الحفاظ على التوازن وتغيرات المزاج ومشكلات الذاكرة.

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