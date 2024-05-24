الامارات | باكستان.. برودة البطيخ لمواجهة حرارة الطقس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدّت موجة الحر الشديدة التي تشهدها باكستان منذ أيام إلى إقبال غير مسبوق على شراء البطيخ كمحاولة للتخفيف من شدة الحرارة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع قياسي لأسعار هذه الفاكهة الصيفية.

وأفادت تقارير بأن الأطباء عالجوا، خلال الأيام الماضية، المئات من الأشخاص الذين أصيبوا بضربات شمس. ويقول أطباء إنهم عالجوا مئات المصابين بمدينة لاهور شرق البلاد، بينما نقل العشرات إلى مستشفيات في مناطق حيدر أباد ولاركانا ويعقوب أباد في إقليم السند. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر لمدة أسبوع على الأقل.

وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، وتناول المزيد من السوائل، وتجنب السفر غير الضروري، لكن عمالاً يقولون إنه ليس لديهم أي خيار بسبب حاجتهم إلى العمل من أجل إطعام أسرهم.