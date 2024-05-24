الامارات | لجنة «المؤرخ الشاب» تنجز تحكيم مشاركات النسخة 14

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإقبال المميز والأعمال والمشاريع التي قدمها المشاركون للجنة المنظمة لجائزة المؤرخ الشاب في نسختها الـ14، مؤكداً أنها تواصل نجاحها وتميزها في تنمية مهارات الطلبة وتحفيز طاقاتهم الخلاقة في البحوث العلمية، التي تُثري المعرفة وتعزز الهوية الوطنية.

جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث أنجزت اللجنة المشاريع والأعمال التي استلمتها من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وعمدت إلى تحكيمها واختيار البحوث الفائزة في مختلف الفئات.