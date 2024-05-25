الامارات | محفظة تعود لصاحبها بعد 33 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى الأمر بصبي يبلغ من العمر 14 عاماً يصطاد مع أصدقائه في كوموكس مارينا بجزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية بصيد غير متوقع، حين وجد محفظة فقدها صاحبها قبل 33 عاماً.

إذ كان صاحب المحفظة المفقودة نيك شودري يصطاد هو الآخر في ذات المكان عام 1991 عندما وضع محفظته على الصخور لمنعها من السقوط في الماء عندما كان المد منخفضاً، وقال لمجلة كوموكس فالي ريكورد إنه وضعها على الصخور خشية من وقوعها من جيبه بسبب حركته المستمرة فوق الصخور، لكنه لم يتخذ القرار الصحيح حينها كما يبدو.

وأشار شودري إلى أنه شعر بالفزع عندما عاد بعد ساعات ليفقد أي أثر لمحفظته، أو محتوياتها التي يصعب استبدالها.

وأضاف لقناة CTV News «كان لدي كل شيء فيها: شهادة ميلادي، وبطاقتي الشخصية، وبطاقة التأمين الاجتماعي، كل ما يخصني كان في تلك المحفظة».

وأُجبر شودري في النهاية على التخلي عن البحث والعودة إلى المنزل، وانتهى به الأمر بشراء محفظة بديلة مماثلة بعد بضعة أسابيع. لكن فقدانها انتهى أخيراً هذا الشهر عندما تلقى الرجل رسالة على «فيس بوك» من رجل يُدعى بيل لي، أوضح فيها أن ابنه جيمي البالغ من العمر 14 عاماً، وجد محفظته المفقودة منذ فترة طويلة أثناء الصيد في كوموكس مارينا.

وشرح الأب أن جيمي كان وأصدقاؤه يحفرون بين الصخور لأن أحد أصدقائه أسقط وحدة التحكم الخاصة بلوح التزلج الكهربائي، حين وجد جيمي المحفظة.

وأشار إلى أنه حين التقطتها وفتحها كانت قاسية للغاية وكانت بها ثقوب. لكن تبين أن محتويات المحفظة محفوظة جيداً، فطلب الصبي مساعدة والده بعد اكتشاف جميع المستندات التعريفية.

وظن شودري في البداية أن رسالة الـ«فيس بوك» كانت عملية احتيال حتى أرسل له بيل لي صورة لبطاقة هويته القديمة، حيث تمكن الذهول منه. وأخيراً استعاد الرجل محفظته وإن كانت كل أوراقها قد فقدت قيمتها تماماً.