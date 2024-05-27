الامارات | 35000 مخطط قديم تثري ذاكرة الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية الخاصة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي بلغ عددها 35 ألف مخطط قديم، تعود إلى عقد الستينات من القرن الماضي.

وتحتفظ هذه الوثائق بكثير من الأحداث المهمة التي تثري ذاكرة الوطن التي يعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية على جمعها وحفظها للأجيال.

وتعدّ هذه الخطوة حلقة مهمة في تاريخ الدولة، لأنها توثق لمرحلة تكاد تكون الوثائق فيها شيئاً نادراً، إذ تعرض جوانب من بشائر النهضة والتطور.

وأعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية أن تسلم الوثائق التاريخية من وزارة الطاقة والبنية التحتية جاء كثمرة من ثمار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وعلى ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.

من جانبه، قال المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي: «يأتي تسلم الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعات المخططات القديمة التي تعد وثائق تاريخية مهمة من وزارة الطاقة والبنية التحتية، تأكيداً على التعاون البنّاء بين الطرفين لما فيه صالح ذاكرة الوطن التي نعمل على حفظها وإتاحتها للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية «تجاوب وزارة الطاقة والبنية التحتية مع المبادرة دليل على الحسّ الوطني العالي، وتعبير عن الإحساس بالمسؤولية تجاه التراث الوثائقي للدولة، لاسيما أن ما تتضمنه المخططات من معلومات يعد إضافة حقيقية حول بدايات النهضة التي أعقبها التطور والازدهار الذي نشهده اليوم بفضل جهود الآباء المؤسسين وقيادتنا التي سارت على نهجهم».

وأشاد آل علي بجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، متمنياً أن تسير بقية مؤسسات الدولة على هذا النهج، وذلك بتحويل أرشيفاتها التاريخية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية لكي يحفظها في مركز الحفظ والترميم التابع له، والمجهز بالظروف المناسبة التي تمنح الوثيقة التاريخية عمراً أطول، وبالتقنيات الرقمية الحديثة الكفيلة برقمنتها.

عبدالله آل علي:

. المبادرة دليل على الحسّ الوطني العالي وتعبير عن الإحساس بالمسؤولية تجاه التراث الوثائقي للدولة.